Chi è Mario Merello - il marito di Marcella Bella

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 19 maggio 2024) . Età, anni, carriera, figli, fratello, vita privataè una nota cantante, ospite questo pomeriggio a Domenica In per presentare il suo nuovo brano. Ma chi è ile qual è la sua vita privata? E i figli? Sappiamo tutti chi è suo fratello, il grande Gianni. Ildisi chiamaed è un imprenditore milanese. Classe 1946, i due si sono sposati nel 1989, dopo dieci anni di fidanzamento. Fece molto discutere la notizia del regalo chefece a sua moglie per il suo quarantesimo compleanno: uno yacht.e suosi sono conosciuti a Madonna di ...