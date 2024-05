Commedia The Last Frenzy in cima al botteghino della Cina continentale

(Di domenica 19 maggio 2024) Pechino, 19 mag – (Xinhua) – Lacinese “The” ha conquistato il primo posto nella classifica giornaliera delieri, come mostrato dai datiChina Movie Data Information Network. Il film, che esplora le sceltevita di fronte alla morte, ha incassato 20,11 milioni di yuan (circa 2,83 milioni di dollari) nel 18esimo giorno dalla sua uscita. E’ stato seguito dal thriller di crimine domestico “Hovering Blade” con 18,55 milioni di yuan di vendite giornaliere al. Il thriller d’azione e crimine di Hong Kong “Twilight of the Warriors: Walled In” si e’ classificato terzo con un incasso giornaliero di 17,2 milioni di yuan. Il totale degli ...

La recensione di The Last Rifleman - Ritorno in Normandia , film dove il popolare attore veste i panni di un veterano di guerra, che intraprende un lungo viaggio in occasione dell'anniversario del D-Day. Su Sky. Il nord-irlandese Artie Crawford è un ...

Enotria: The Last Song, le novità del gameplay dall'ultimo trailer ufficiale - Enotria: The last Song, le novità del gameplay dall'ultimo trailer ufficiale - Svisceriamo l'ultimo corposo filmato di gameplay di Enotria: The last Song, il 'Summer Souls' dello studio italiano Jyamma Games.

Il bodyguard e la Principessa, stasera in tv una commedia romantica on the road negli USA - Il bodyguard e la Principessa, stasera in tv una commedia romantica on the road negli USA - Il Bodyguard e la principessa il film stasera in tv mercoledì 15 maggio su Rai 1, tutto quello che c'è da sapere ...

Tornando a Est: al via in Bulgaria le riprese del sequel “Est – Dittatura Last Minute” - Tornando a Est: al via in Bulgaria le riprese del sequel “Est – Dittatura last Minute” - Al via in Bulgaria le riprese di Tornando a Est, sequel del fortunato "Est – Dittatura last Minute", tornano il regista Antonio Pisu e gli attori Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini.