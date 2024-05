Pavard | La celebrazione dello Scudetto incredibile Mai vista così

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) Benjaminè stato ospite di un’interassieme ad Adil Rami, ex Milan, per TéléFoot. Il giocatore dell’Inter ha raccontato la festa per le strade di Milano. FESTA – Ormai sono passate più di due settimane dalla festa in autobus dell’Inter di Simone Inzaghi. Quel giorno è rimasto impresso nelle menti dei giocatori, ma anche dei tifosi che hanno tinto di nero e blu l’intera città di Milano. Piazza Duomo si è trasformata in un canto, in un inno alla grandezza della squadra in questa stagione. Benjaminha ricordatoquelle orebelle: «Laè stata qualcosa di, che non ho mai visto. Dall’autobus è stato fantastico. Io avevo i miei genitori, tutto è stato veloce e li ho visti. ...