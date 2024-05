Roksanda cambia gestione - ecco cosa succederà

(Di domenica 19 maggio 2024) Aria dimento per, uno dei brand simbolo del Y2K. A gestire il brand infatti sarà ora The Brand Group, una giovane azienda specialista in sviluppo dei marchi. Sotto l’impero di Damian Hopkins, si unisce all’etichetta Vivere.ora per? Si è diffuso dunque un comunicato stampa in cui si spiegano le motivazioni di tale scelta, ecambierà ora. “The Brand Group è un partner privilegiato per. Che sta attualmente esplorando nuove modalità di lavoro che soddisfino le condizioni attuali del mercato del lusso. Il team è esperto di Brand Group che, insieme all’impegno nei confronti della creatività britannica, lo rendono un partner ideale per aiutarea mantenere il suo posizionamento come marchio di ...

