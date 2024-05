Dea in Champions - l’ennesimo capolavoro di Gasperini E ora dita incrociate per mercoledì

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 19 maggio 2024) Grazie a due reti all’inizio del secondo tempo,compiedella sua gestione garantendo alla Dea la matematica qualificazione alla prossimaLeague. La gara di Lecce doveva assolutamente essere vinta, non solo per quanto ho appena scritto ma anche per sgombrare la testa dei giocatori in vista della finale di Dublino di settimana prossima. Largo turnover operato dal mister che ha dato anche la soddisfazione a Bonfanti di giocare la sua prima gara da titolare in serie A. Buona quindi l’occasione di schierare alcune seconde linee che hanno avuto meno chanches di partire dall’inizio durante l’anno. Il primo tempo non è stato particolarmente avvincente, anche se i nostri hanno avuto qualche occasione senza però riuscire a concretizzarla. La partita gira all’inizio della ripresa quando ...