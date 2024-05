Travolti da una valanga - due morti sulle Alpi svizzere | forse italiani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 19 maggio 2024) Duenisti sonoin un incidente in montagna. I due sono statida unasul Pigne d’Arolla, una vetta alta quasi 3.800 metri, fra il Cervino e il Grand Combin. Secondo le prime informazioni, le vittime potrebbero essere italiane. È invece sopravvissuto un terzo escursionista. Sono intervenuti i soccorritori svizzeri con l’elicottero della compagnia Air Glaciers. (Notizia in aggiornamento) L'articolo proviene da The Social Post.