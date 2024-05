Thiago congela il Bologna Non ho deciso - né firmato Parlerò presto con Saputo per arrivare a una scelta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) "Non honénulla. Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo una decisione insieme e la comunicheremo. E’ arrivato il momento". Si può prendere per oro colato tutto quello che esce dalla bocca di(e fino a qualche settimana era quasi doveroso farlo) oppure pensare che sia solo la coda di una stucchevole pantomima (il sospetto, più che fondato, a questo punto esiste). Sta di fatto che domani notte al Dall’Ara arriva quella Juventus che tutti i bolognesi da ventisei anni anni in casa sognano di battere (correva l’anno 1998-99, 3-0 con Mazzone in panchina) e che, se tenuta alle spalle negli ultimi 180 minuti di campionato, potrebbe regalare alun terzo posto storico (ma con la vittoria di ieri a Lecce c’è anche l’Atalanta, a -1, in piena corsa) in coda a una stagione ...