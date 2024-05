Un foulard in testa per affrontare la vita con stile

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 16 maggio 2024) Life&People.it L’immagine di una donna con ilin, di solito, rimanda con la memoria agli anni Cinquanta e Sessanta, quando era considerato un accessorio utile al fine di celare un’acconciatura non proprio in perfetto stato o, al contrario, per mantenere i capelli in ordine. In realtà, questo fazzoletto di stoffa contribuisce anche a definire lopersonale, completando il look mettendone in risalto i tratti somatici. La maniera più comune di indossarlo è annodarlo sotto il mento, anche se si presta a diverse interpretazioni: quelle più “ribelli” sono la versione “alla pirata” e a mo’ di bandana. Le dive del cinema e le personalità di spicco del dopoguerra lo sfoggiano nelladi tutti i giorni e nel tempo libero, dalle trasferte alle gite in barca. Se ieri ilera amato ...