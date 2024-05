In arrivo il verdetto sul debito La Fermana alle prese con i conti

(Di domenica 19 maggio 2024) La fase clou per il futuro dellasta arrivando. Dopo settimane e settimane di attesa silenziosa (e snervante), quella che partirà da lunedì 20 sarà la settimana decisiva per capire cosa succederà al club. Infatti, come detto e ridetto negli scorsi giorni, arriverà ildefinitivo da Inps e Agenzia delle Entrate sulla ristrutturazione del. Quei due milioni e mezzo a oggi ancora tutti sul groppone del club sono un peso enorme che non permette ai gialloblù di fare un minimo di programmazione per il futuro. Persino la categoria è incerta e dipenderà tutto dal parere degli enti preposti. Se sarà positivo, il monterio dovrebbe passare dai due milioni e mezzo di oggi a 700mila euro. Una cifra che comunque rimane importante ma molto più gestibile. Da capire se sarà possibile rateizzare il ...

