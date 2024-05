LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Assunta Scutto e Odette Giuffrida ai quarti! Pantano e Carlino out

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08: Nella categoria -48 kg la mongola Ganbataar batte la guatemalteca Solis ed è ai12.07.E’ AI! Battuta per Waza ari la giapponese Omori al termine di un incontro molto duro nel quale l’azzurra ha saputo colpire al momento giusto reagendo ad un’azione della rivale 12.05: Ultimo minuto di incontro 12.05: WAZA ARI! 12.04: Intraprendente Omori maper ora si difende bene 12.03: Uno shido per Omori 12.01: Ballhaus batte Kocher ed è aidei -52 kg, tocca acontro Omori 12.00: La turca Beder al golden score batte la cinese Guo e va aidei -48 kg dove affronterà...

12.58 Manca sempre meno all'esordio di Giuffrida in questi Europei . L'azzurra affronterà Borisova nel prossimo incontro sul tatami 1. 12.56: La francese Pont batte la belga Petit e si qualifica per i quarti ...

11.20: Sarà come da programma la giapponese Omori l'avversaria agli ottavi di Odette Giuffrida . Sfida dura per l'azzurra che comunque ha dimostrato di essere in condizione 11.19: Il brasiliano Augusto ...

11.58: Nella categoria -52 kg la tedesca Ballhaus batte la svizzera Kocher ed è ai quarti. Tocca a Ocdette Giuffrida contro la giapponese Omori, in palio i quarti 11.57: Buchard batte Gyertyas ed è ai ...

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito Assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di ...