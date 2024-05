Giallo a Roma - accoltellato e abbandonato fuori al Pronto soccorso | grave un 37enne

Una consulenza sui telefoni di Liliana Resinovich porta alla luce un interrogativo: c'era qualcuno in casa della donna mentre lei era fuori ?

Social. Una celebre influencer irachena è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco fuori dalla sua abitazione. Purtroppo, non è il primo caso che si registra in Iraq. Nel 2018, sempre a Bagdad, l’influencer e modella Tara Fares, fu uccisa per strada da ...