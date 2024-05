Marrakech Diamond League - ci sono 6 azzurri | programma e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 maggio 2024) Laoggi fa tappa in Marocco e si ferma ae vedrà ben seiessere protagonisti in gare di altissimo livello. A partire da quella che dovrà affrontare Dalia Kaddari sui 200m, poiché si misurerà anche con la campionessa mondiale Shericka Jackson, tra le altre. Dalle distanze brevi a quelle più lunghe, nei 3000 siepi ci sarà Osaama Zoghlami, mentre nei 5000m Nadia Battocletti. Esordio all’aperto sugli 800 invece per Eloisa Coiro e grande attesa infine per il salto con l’asta con il duo Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo pronto a scendere in pedana. Andiamo dunque a scoprire ile dove vedere inle gare.: ilRoberta Bruni -Monaco di ...