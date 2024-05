Bonate - cavalli in libertà a passeggio per le strade dei paesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 19 maggio 2024)Sotto. Un giro in paese a spasso senza le catene. Seiinhanno passeggiato nell’Isola nella mattinata di domenica (19 maggio). I primi avvistamenti sono stati segnalati aSotto intorno già prima delle 10: gli animali marciavano in fila indiana a bordo strada e sul marciapiede su via Vittorio Veneto. Da lì sono arrivati anche aSopra, dove sono stati poi recuperati dai legittimi proprietari. Sembra che gli animali siano scappati da un campo nella zona delle Ghiaie, dove si trovavano al pascolo. La passeggiata fortunatamente si è conclusa senza conseguenze, né per gli animali né per gli automobilisti che li hanno incontrati sulledei