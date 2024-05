Salute mentale e moda | il dialogo nella collezione Ebit distribuita da Modes Milano

(Di domenica 19 maggio 2024) Life&People.it Portamento altero, pelle d’ebano e uno sguardo penetrante talvolta virante al cupo: è Amina Seck, conosciuta nel fashion system come Ladymya, modella di origini senegalesi molto quotata e apprezzata sulle passerelle internazionali. Amina è la testimonial, insieme a Clark Sabbat e Giovanni Pigliapochi, dellaAutunno/Inverno 2024, (ri)scelta poiché incarna perfettamente i valori di inclusività e autenticità che il brand vuole promuovere specialmente nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sullanel mondo della. Photos © Mauro Maglione Figlia di uno psichiatra, Amina è cresciuta in Senegal tra pazienti con problemi die ha toccato con mano temi come il disagio, la ...

Venerdì 17 maggio la Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta , fornitore di Facebook e Instagram, abbia violato il regolamento sui servizi digitali in relazione alla tutela dei minori . Il rischio temuto è che i ...

Life&People.it | La Salute Mentale tradotta in moda : lo fa per la seconda volta il collettivo Ebit , acronimo di Enjoy Being In Transition, che già lo scorso anno aveva promosso una campagna dal titolo ‘La Salute Mentale è un diritto ...

Per Lo Sport: tutte - Per Lo Sport: tutte - I consigli del professor De Filippis per affrontare un problema spesso sottovalutato e minimizzato, ma molto frequente, come l'ansia nello sport ...

Fedez non parteciperà a un programma in Tv per "motivi di salute" - Fedez non parteciperà a un programma in Tv per "motivi di salute" - Si attende di capire se da Fedez o da ambienti a lui vicini la ricostruzione sarà confermata o meno. Un'ospitata sulla salute mentale - L’invito a Fedez a partecipare alla puntata inaugurale era ...

“Motivi di salute”: Fedez rinuncia al programma TV - “Motivi di salute”: Fedez rinuncia al programma TV - Fedez non parteciperà alla prima puntata del nuovo programma TV per motivi di salute. L’artista, impegnato sul tema della salute mentale. Fedez non sarà presente alla prima puntata del nuovo progra ...