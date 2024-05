Israele - il Governo si spacca sulla guerra a Gaza Gantz | Piano per la Striscia o me ne vado

(Di domenica 19 maggio 2024) Ladiper sradicare una volta per tutte i miliziani di Hamas dasi sta ritorcendo contro ildi Benjamin Netanyahu che sta rischiando seriamente di entrare in crisi. Sabato 18 maggio, nel corso di una conferenza stampa, l’esponente del Gabinetto didi unità nazionale, Benny, membro dell’opposizione, ha lanciato un pesante ultimatum. Ha chiesto a Netanyahu “und’azione perentro l’8 giugno”. Altrimenti, avverte, “usciremo dal”. “Mentre i nostri eroici combattenti distruggono i battaglioni fondamentalisti a Rafah,sceglie di lanciare un ultimatum a me” ha seccamente replicato il premier israeliano. Ma lanon si ferma neppure per ...

Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Beny Gantz ha lanciato un ultimatum pubblico al premier Benyamin Netanyahu dichiarando che il suo partito lascerà il governo se il gabinetto non approverà una strategia per la guerra a Gaza entro l'8 ...

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , deve mettere in chiaro una volta per tutte la sua strategia per Gaza , dopoguerra compresa. Altrimenti rischia serie conseguenze politiche. È il senso del l’ultimatum al premier lanciato questa sera ...

Guerra in Medio Oriente, l’Onu: 800 mila persone in fuga da Rafah. Al Jazeera: almeno 64 morti a Gaza nelle ultime 24 ore - Guerra in Medio Oriente, l’Onu: 800 mila persone in fuga da Rafah. Al Jazeera: almeno 64 morti a Gaza nelle ultime 24 ore - Immediata la reazione del premier Benyamin Netanyahu: «Invece di dare ultimatum ad Hamas, Gantz lo da a me, mettendo condizioni vane che lasciano Hamas intatto e vogliono la sconfitta di israele».

Gaza, ultimatum di Gantz a Netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Gaza, ultimatum di Gantz a Netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Benny Gantz, il capo dell'opposizione che si era arruolato nel governo di emergenza dopo i massacri del 7 ... criticando ogni possibilità di permanenza di israele nella Striscia. E Netanyahu aveva ...

Arriva l’ultimatum di Gantz a Netanyahu: entro l’8 giugno il piano su Gaza - Arriva l’ultimatum di Gantz a Netanyahu: entro l’8 giugno il piano su Gaza - Il governo israeliano è scosso da nuove tensioni interne che ... Sta esercitando pressioni su israele affinché apra i varchi di terra per consentire un flusso maggiore di aiuti. Sul fronte diplomatico ...