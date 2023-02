(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il caso deldella Montagna Pistoiese coinvolge persone residenti in provincia e non solo: gli avvocati annunciano già il ricorso

Il caso del medico della Montagna Pistoiese coinvolge persone residenti in provincia e non solo: gli avvocati annunciano già il ricorso...Paolo Betti battono a domicilio lo Spezia Basket Club tornando alla vittoria dopo i due passi.... Parziali: 14 - 13, 7 - 22, 11 - 8, 10 - 13 Under 13 Silver Dopo le due sconfitte contro le ...

Calvani, falsi green pass: condannati 51 pazienti del medico no vax LA NAZIONE

Pistoia, patteggiano i pazienti del medico no vax - Cronaca ... LA NAZIONE

Falsi vaccini per ottenere il green pass: medico no vax condannato a 5 anni LA NAZIONE

Primavera 2: Genoa-Parma 0-0 (Video integrale e commento Mister Beggi) ParmaPress24

Truffa, a processo il medico no vax, già ai domiciliari dallo scorso 31 dicembre LA NAZIONE

Il caso del medico della Montagna Pistoiese coinvolge persone residenti in provincia e non solo: gli avvocati annunciano già il ricorso ...