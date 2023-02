(Di venerdì 3 febbraio 2023) Stacco di testa rubando il tempo a Maximiano. Basta un guizzo a Gleisonper fermare la Lazio e spedire la Juventus in semifinale di Coppa Italia, dopo settimane di passione a tutti i livelli. "...

TORINO - La Lazio fuori dalla Coppa Italia, in semifinale ci va la Juve con il gol di. Biancocelesti senza grande gioco e poche occasioni, ma adesso la testa dovrà essere subito ...mancati ...Stacco di testa rubando il tempo a Maximiano. Basta un guizzo a Gleisonper fermare la Lazio e spedire la Juventus in semifinale di Coppa Italia, dopo settimane di ... prima di questa ci...

Juve-Lazio, Bremer: "Siamo di alto livello. Per i problemi extra-campo c'è la società" Tuttosport

Juve in semifinale, Bremer rivela un segreto: ci siamo parlati | Top ... Sportevai.it

Bremer: "Ci siamo parlati e ritrovati. Noi pensiamo solo al campo" La Gazzetta dello Sport

Juventus, Bremer: "Ci siamo parlati, ciò che accade fuori dal campo non può riversarsi in campo" TUTTO mercato WEB

Juve con il vento in Coppa: che reazione! Tuttosport

Basta un guizzo a Gleison Bremer per fermare la Lazio e spedire la Juventus in semifinale di Coppa Italia, dopo settimane di passione a tutti i livelli. "Questo è stato uno dei gol più importanti ...I bianconeri di Allegri accedono al turno successivo grazie al gol decisivo firmato da Bremer (CalcioMercato.it) Al minuto 94 di Juventus-Lazio, semifinale di Coppa Italia, il tecnico non ha preso ...