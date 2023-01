Addio Ludovico | la vita Eleonora Daniele | strazio in diretta | Video

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La morte improvvisa diDi Meo ha sconvolto tutto il mondo della Rai e tanti colleghi e presentatori che con il giornalista hanno lavorato e vissuto fianco a fianco negli ultimi 30 anni. Tra questi,, che su Instagram ricorda il direttore generale di San Marino RTV scomparso a soli 63 anni ricordando il suo ruolo nella crescita di Storie italiane, affermato programma del mattino di Rai 1. "La notizia della morte diDi Meo arriva ora come una profonda ferita all'anima - scrive la, affranta -. Mio vicedirettore per anni abbiamo condiviso tanto lavoro e tanta fatica ma anche mille soddisfazioni. Erano gli anni in cui Storie Italiane cresceva e diventava piano piano il programma che è oggi. Avevi sempre il sorriso e la battuta pronta, eri un consigliere ...

Il direttore generale di San Marino Rtv Ludovico Di Meo (63 anni), già vicedirettore di Rai1 e direttore di Rai2, è scomparso domenica 29 gennaio 2023. Reduce da un recente intervento alle coronarie, il dirigente Rai di lungo corso era ...

L'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del direttore generale di San Marino RTV Ludovico Di Meo.Eleonora Daniele sconvolta per la morte di Ludovico Di Meo, chiude in lacrime la puntata di oggi di Storie Italiane ...