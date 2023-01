Roma | bomba molotov davanti al Commissariato | sospetto azione anarchici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023) La prontezza di riflessi di un agente di polizia ha evitato il peggio. L’ordigno, lanciato presumibilmente dagliin protesta questa notte, non è esploso solo grazie al suo intervento. L’episodio è accaduto avanti alla sede del V Distretto di poliziaPrenestino, in via Roberto Lepetit. Intorno alle 2:30 di questa notte il piantone, sentendo un forte odore di benzina, ha lasciato la sua posted è sceso in strada. Lì, nel piazzale antistante il, ha visto frammenti di bottiglia, stoppini e stracci imbevuti di benzina, ricollegabili a una. L’agente, vedendo le fiamme nella miccia, ha immediatamente spento l’inizio di incendio, prima che l’ordigno esplodesse, evitando così che venissero colpite le auto parcheggiate o, peggio ancora, eventuali persone che, ...