Shoah | Segre | “Tra qualche anno non ne rimarrà una riga sui libri di storia”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) MILANO – “Quando uno è così vecchio che ha visto l’orrore e la sua negazione, quando la coscienza si sveglia, dopo che sei stato silenzioso e non capito, sei stato nessuno, non sei mai contento perché quello che vedi attorno a te e che viene fatto non è mai abbastanza. Una come me è pessimista, ritiene che traci sarà solo unasuidie dopo neanche più quella”. Lo ha detto la senatrice e vita Liliana, sopravvissuta da bambina alla deportazione in un campo di sterminio, durante la presentazione delle iniziative del Comune di Milano per il Giorno della Memoria il 27 gennaio.ha preso spunto per la sua osservazione dal fatto che il Comune di Milano ha sì allestito, su sua richiesta, un tram della linea 9 con le scritte “Memoriale ...

