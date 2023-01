Acqua non potabile a Gaeta | scatta l’ordinanza del sindaco Leccese

(Di giovedì 12 gennaio 2023)– “non“: a partire da ieri, 11 gennaio 2022, il Comune diha emanato un’ordinanza con cui vieta temporaneamente l’utilizzo dell’pubblica. “Il Gestore idricolatina S.p.a comunica che le sorgenti di Capode Mazzoccolo sono interessate da un fenomeno di torbidità“. E’ quanto si legge neldelCristian. Da qui, riconosciuta “la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica” è stato ordinato “sino a nuova disposizione il divieto dell’uso dell’distribuita nel territorio per il consumo umano a causa della non conformità deli parametri alla normativa vigente”. “Il presente atto – informa il ...

