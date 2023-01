Måneskin | Damiano dice addio ai capelli lunghi | il nuovo taglio è rasato

Leggi su amica

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilbuzz cut diDavid, frontman dei Maneskin (Instagram @maneskinofficial) Un cambiamento radicale. Non c’è altro modo per definire il cambio look diDavid. Il frontman dei, infatti, ha definitivamente salutato i suoi iconicie spettinati per dare il benvenuto a un buzz cut. Uncortissimo sfoggiato sui social in occasione della presentazione di Gossip, ilsingolo del gruppo, che uscirà il 13 gennaio e che anticipa ilalbum, Rush. Il 24enne romano, ha dato così una svolta alche lo aveva reso famoso:ciocche lunghe e ribelli. Inizia una nuova era nella sua beauty evolution:cortissimi e dettagli ...