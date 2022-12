(Di venerdì 9 dicembre 2022) Questione di ambiente. Di atmosfera. Di responsabilità magari. Al Mondiale in Qatar è riaffiorato il talento di Hakim, disperso negli ultimi anni per questioni tattiche, per uno scarso utilizzo ...

In questa stagioneha giocato pochissimo e le ottime prestazioni in Qatar hanno fatto comodo anche al Chelsea, che potrà alzare leggermente le richieste.col c.t. del Marocco Regragui. ...Morata 6,5 Entra al posto delloAsensio e, almeno inizialmente, dà la scossa ai suoi. Ferran ...5,5 Limitato da eccessivi compiti di copertura, riesce a farsi vedere pochissimo in avanti. ... Ziyech spento al Chelsea, ma col Marocco... E il Milan ci prova Nonostante non ci siano al momento grossi riscontri, la Gazzetta dello Sport continua a spingere sull'obiettivo Hakim Ziyech per il Milan a gennaio. Il titolo optato dalla rosea ...Attacca, copre, pretende palla dai compagni: il Mondiale lo ha esaltato. Pronto per una nuova sfida anche nel club: a Londra non è protagonista, ma i Blues ora potrebbero alzare le pretese ...