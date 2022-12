Pioggia di missili russi sull' Ucraina | due morti a Zaporizhzhia | centrale ancora una volta sfiorata

Secondo il portavoce delle forze aeree di Kiev, Yurii Ihnat, ladilanciata dalla Russia su diverse località dell'Ucraina mira a 'travolgere la difesa aerea ucraina in preparazione di ...Una situazione - sul terreno - che non può che partire da qui, dalle città paralizzate, ma che arriva fino in Donbass dove cade unadiininterrottamente per 24 ore, e in Lugansk dove ...Secondo il portavoce delle forze aeree di Kiev, Yurii Ihnat, la pioggia di missili lanciata dalla Russia su diverse località dell'Ucraina mira a "travolgere la difesa aerea ucraina in preparazione di ...Lo riporta Ukrainska Pravda spiegando che l’allarme è stato lanciato alle 13.30 ora locale. Il lancio di missili è stato segnalato dai governatori di Odessa, Mykolaiv e Poltava. La difesa aerea è in ...