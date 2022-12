Bersani da Vuitton? Ha diritto di spendere e dire balle Senaldi asfalta il dem | Come può cavarsela

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il conttore di Libero Pietrocommenta le fotografie che immortalano Pier Luigi, tra i leader di Articolo Uno, nel lussuosissimo negozio di Louisa Roma: "Non bisogna mai mischiare il lavoro e la vita privata. Pier Luigi, ex segretario del Pd, lo ha capito alla perfezione: in tv difende i poveri, in privato va a fare la spesa da Louis. Abbiamo capito perché difendeva la signora Soumahoro, che non pagava i dipendenti ma viveva nel lusso. Quelli di sinistra ovviamente hanno ildi guadagnare e di, da politici hanno anche ildiper raccogliere voti. Ava sempre male: faccia un regalo di ...