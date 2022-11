Stephanie Frappart | prima donna arbitro ai Mondiali | dirigerà Costa Rica - Germania

(Di martedì 29 novembre 2022) La francese, 38 anni, è stata scelta dalla Fifa per arbitrare la partita del gruppo E: ha già diretto gare anche in Champions ...

La francese Stephanie Frappart, 38 anni, è stata infatti designata per arbitrare Costa Rica-Germania. È una delle tre arbitro donna del gruppo dei 36 direttori di gara a disposizione della Fifa. Ma finora nessuna era stata designata a dirigere un match: tutte avevano svolto solo il ruolo di assistenti. Nel ruolo di assistenti ci saranno la brasiliana Back e la messicana Diaz.