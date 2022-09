Schio-Bologna basket femminile oggi | orario Finale Supercoppa Italiana | dove vederla in tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Si disputaladella2022 di, e ad Alghero scenderanno in campoe Virtus, cioè le due formazioni che si sono imposte ieri nelle semifinali del torneo. La prima finalista è arrivata dalla sfida trae Lucca, con le venete che hanno faticato più del previsto per avere la meglio delle toscane. Nonostante un match sempre in testa, infatti,solo nel terzo quarto ha trovato un allungo importante prima di imporsi per 81-72. Ben più facile, invece, il lavoro per la Virtus, che dopo un primo tempo sempre avanti, ma senza splendere, nella ripresa demolisce la resistenza di Ragusa e si impone 99-62.-Virtussi ...