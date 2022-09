Prima uscita da senatore per Lotito: in chiesa per la festa dei Santi Cosma e Damiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Primo impegno ufficiale da senatore per Claudio Lotito in Molise. Nelle prime ore del mattino si è recato a Isernia per partecipare alla santa messa per la tradizionale festa dei Santi Cosma e Damiano. Lotito era in chiesa in Prima fila accanto al sindaco della città Piero Castrataro, che guida una alleanza con centrosinistra e M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) Primo impegno ufficiale daper Claudioin Molise. Nelle prime ore del mattino si è recato a Isernia per partecipare alla santa messa per la tradizionaledeiera ininfila accanto al sindaco della città Piero Castrataro, che guida una alleanza con centrosinistra e M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

