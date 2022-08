Herman Van Springel ci ha lasciato all’età di 79 anni

Leggi su blogciclismo

(Di venerdì 26 agosto 2022) Nella giornata di giovedì 25 agosto si è spento a Grobbendonk in Belgio l’ex ciclistaVan. Malato da tempo, aveva compiuto 79lo scorso 14 agosto. È stato professionista dal 1965 al 1981 vincendo ben 7 Bordeaux-Parigi, 5 tappe al Tour de France, due Frecce del Brabante, un Giro di Lombardia, una Gent-Wevelgem, una Parigi-Tours per un totale di sessanta successi da pro. LEGGI ANCHE: Caleb Ewan, clamoroso: è fuori dai convocati del Mondiale Vanè però ricordato anche per i tanti secondi posti, fra i quali spiccano quello del mondiale vinto dal nostro Vittorio Adorni e un Tour de France che gli sfuggì per 38 secondi nella crono conclusiva nella quale partiva con la maglia gialla, entrambi i fatti avvenuti nel 1968. Oltre alla Grand Boucle, salì inoltre sul podio della ...