Nadal-Coric stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Rafael Nadal sfiderà Borna Coric al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2022. A distanza di un mese e mezzo dall’infortunio che lo ha costretto al forfait nella semifinale di Wimbledon, il ventidue volte vincitore slam torna in campo, e lo fa da testa di serie numero nell’ultimo 1000 prima degli Us Open, vero prossimo obiettivo del campione maiorchino. Dall’altro lato della rete ci sarà il ritrovato Borna Coric, che sta tornando a piccoli passi verso la top 100 dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fermo lo scorso anno. Ci sono quattro precedenti tra i due, con il bilancio in perfetta parità: una delle due vittorie ottenute dal croato risale proprio a Cincinnati, quando riuscì ad avere la meglio nell’ormai non troppo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Rafaelsfiderà Bornaal secondo turno deldi. A distanza di un mese e mezzo dall’infortunio che lo ha costretto al forfait nella semifinale di Wimbledon, il ventidue volte vincitore slam torna in campo, e lo fa da testa di serie numero nell’ultimoprima degli Us Open, vero prossimo obiettivo del campione maiorchino. Dall’altro lato della rete ci sarà il ritrovato Borna, che sta tornando a piccoli passi verso la top 100 dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fermo lo scorso anno. Ci sono quattro precedenti tra i due, con il bilancio in perfetta parità: una delle due vittorie ottenute dal croato risale proprio a, quando riuscì ad avere la meglio nell’ormai non troppo ...

