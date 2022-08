Cristiano Ronaldo si sfoga su Instagram: "Tante bugie, presto saprete la verità" (Di mercoledì 17 agosto 2022) MANCHESTER - Un altro capitolo si aggiunge alla saga calcistica di cui più si sta parlando in Inghilterra e non solo, quella tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United . La rottura è ormai totale: ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022) MANCHESTER - Un altro capitolo si aggiunge alla saga calcistica di cui più si sta parlando in Inghilterra e non solo, quella trae il Manchester United . La rottura è ormai totale: ...

goal : Karim Benzema has appreciation for Cristiano Ronaldo ?? - WinamaxSport : Cristiano Ronaldo et Manchester. - UtdDistrict : ??? Cristiano Ronaldo starts. [@RobDawsonESPN] - Leillo_Camargo : RT @candistodio_: Cristiano Ronaldo ???? Djimetta - calciomercatoit : #CristianoRonaldo, tutta la verità sul rapporto con il #ManchesterUnited: tra un paio di settimane l'intervista chi… -