Calcio: Serie A, Maresca arbitra Atalanta-Milan e Abisso Sampdoria-Juventus (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Fabio Maresca è l'arbitro chiamato a dirigere Atalanta-Milan, big match della seconda giornata di Serie A, in programma domenica 21 agosto alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Rosario Abisso arbitrerà invece il posticipo di lunedì 22 agosto alle 20.45 tra Sampdoria e Juventus, che si disputerà allo stadio 'Ferraris' di Genova. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Fabioè l'arbitro chiamato a dirigere, big match della seconda giornata diA, in programma domenica 21 agosto alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Rosarioarbitrerà invece il posticipo di lunedì 22 agosto alle 20.45 tra, che si disputerà allo stadio 'Ferraris' di Genova.

Gazzetta_it : #Casadei e #De Ketelaere: due giovani che rivelano la differenza tra Inter e Milan - Corriere : Chi è Radu, il portiere della Cremonese: la sorella morta a 14 anni, la fidanzata, le papere... - pisto_gol : Chi ha spinto per i diritti del calcio a @DAZN_IT aveva un progetto per indebolire ulteriormente la @SerieA ? Chi… - sportli26181512 : #Rosella #Sensi ricorda il papà Franco: la commovente dedica social: La primogenita delllo storico #presidente dell… - sportli26181512 : Spalletti: 'Carico il Napoli in un gruppo WhatsApp. La verità su Totti, Insigne e #Koulibaly': Intervista-confessio… -