Siamo devastati Italia in lutto per Leonardo - morto a soli 14 anni

(Di martedì 14 maggio 2024)a Osimo, in provincia di Ancona, nelle Marche, per la scomparsa diTortolani, 14da compiere a luglio. Una vita spezzata ancora nel fiore degli. Una tragedia che ha colpito tutti quelli che conoscevano il bambino e la sua famiglia. Appena appresa la notizia il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, ha scritto un post sui social per ricordare il piccolo e stringersi intorno alla famiglia, devastata dal dolore. “Una tragedia ha colpito la nostra città. A nome mio personale e di tutta Osimo mi stringo attorno al dolore della famiglia Tortolani. Alla famiglia, a Sara (la mamma, ndr) che conosco da sempre, rivolgo le più sentite condoglianze. Perdere un figlio così giovane è un duro colpo. Una malattia cheha provato a sconfiggere e non ci è riuscito. Dall’alto dei cieli ...

Una protesi all' anca impiantata ad un paziente di 101 anni a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: l'uomo è già in piedi ed in buone condizioni.Continua a leggere

Mike Bongiorno, 100 anni fa nasceva mister Allegria - Mike Bongiorno, 100 anni fa nasceva mister Allegria - Il 26 maggio avrebbe compiuto 100 anni Mike Bongiorno, stroncato da un infarto l'8 settembre 2009 in una suite dell'hotel Metropole di Montecarlo, dove si trovava per una breve vacanza con la moglie ...

Messe in sicurezza 74 discariche in 7 anni: Commissario Vadalà presenta relazione semestrale - Messe in sicurezza 74 discariche in 7 anni: Commissario Vadalà presenta relazione semestrale - 65 quelle portate fuori da procedura di infrazione permettendo all’Italia di risparmiare oltre 25 milioni di euro ogni anno ...

Saab SK 60: la Svezia manda in pensione l’iconico aereo d’addestramento dopo 60 anni di servizio - Saab SK 60: la Svezia manda in pensione l’iconico aereo d’addestramento dopo 60 anni di servizio - A giugno 2024 la Svezia manderà in pensione l'iconico aereo d'addestramento Saab SK 60 dopo 60 anni di servizio con una cerimonia e una demo.