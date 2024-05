Tim Roth interpreterà Henry Kissinger in un film diretto da Jeff Stanzler

(Di martedì 14 maggio 2024) L'attore Timsarà il protagonista delTakes Paris con il ruolo del politico americano, nel cast anche Robin Wright e Lucy Hale. Timin un nuovodedicato alla storia del segretario di stato americano che si concentrerà sul suo ruolo nelle trattative di pace durante la guerra in Vietnam. Il progetto sarà scritto edal registae sta venendo presentato al mercato del festival di Cannes in questi giorni. Il progetto ispirato a una storia realmente avvenuta Nel cast delTakes Paris ci saranno, oltre a Tim, anche Robin Wright (House of Cards), Mary-Louise ...

