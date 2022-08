Napoli | manita al Bentegodi | gli azzurri stendono 5-2 il Verona

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Una festa del gol che ha spazzato via qualche preoccupazione di troppo. Il campionato delè iniziato con un perentorio 5-2 in casa del, costruito rispondendo all’iniziale svantaggio firmato da Lasagna e con una prestazione brillante dal punto di vista tecnico, ancora prima che sul piano tattico. Tra i giocatori più ispirati in campo il nuovo acquisto Kvicha Kvaratshkelia e non solo per il gol del momentanto 1-1 che ha raddrizzato una partita iniziata male. L’esterno d’attacco georgiano ha messo in mostra le proprie qualità tecniche mandando anche in gol Zielinski nella ripresa. Più impreciso e meno indimenticabile l’esordio di Kim Min Jae in mezzo alla difesa. Male la prima di Cioffi che dopo i quattro gol subiti in casa in Coppa Italia dal Bari, ne ha incassati altri cinque dal ...