Busta paga più cospicua con il nuovo decreto Aiuti bis (Di mercoledì 10 agosto 2022) La novità è di quelle che potrebbero lasciare tutti a bocca aperta, perché non capita spesso di sentir dire che la Busta paga sarà più cospicua. Ci dobbiamo credere davvero? Arriva il decreto Aiuti bis e la Busta paga è destinata ad aumentare per la gioia di tutti i lavoratori. Ma sarà vero? Di quanto cresceranno gli stipendi col taglio del cuneo fiscale? Mario Draghi, il promotore del decreto Aiuti bis – ANSA – curiosauro.itIl taglio previsto era dell’1%, ma la versione finale del decreto farebbe salire la percentuale all’1,2% per i redditi fino a 35mila euro. Questa sforbiciata va ad aggiungersi allo sgravio contributivo dello 0,8% attualmente in vigore, ed è stata introdotta con la legge di bilancio valida per tutto ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 10 agosto 2022) La novità è di quelle che potrebbero lasciare tutti a bocca aperta, perché non capita spesso di sentir dire che lasarà più. Ci dobbiamo credere davvero? Arriva ilbis e laè destinata ad aumentare per la gioia di tutti i lavoratori. Ma sarà vero? Di quanto cresceranno gli stipendi col taglio del cuneo fiscale? Mario Draghi, il promotore delbis – ANSA – curiosauro.itIl taglio previsto era dell’1%, ma la versione finale delfarebbe salire la percentuale all’1,2% per i redditi fino a 35mila euro. Questa sforbiciata va ad aggiungersi allo sgravio contributivo dello 0,8% attualmente in vigore, ed è stata introdotta con la legge di bilancio valida per tutto ...

