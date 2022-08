WWE: Ritorno d’impatto per Kevin Owens, il Prizefighter distrugge Ezekiel! (Di martedì 9 agosto 2022) Nel corso dell’ultimo episodio di Raw abbiamo assistito al Ritorno di Kevin Owens dopo più di un mese d’assenza, i fan attendevano con ansia l’ex campione Universale e quest’ultimo ha soddisfatto appieno le aspettative. Owens ha effettuato un Ritorno in scena d’impatto chiarendo in particolare un aspetto che nessuno deve dimenticare: Raw è ancora il ‘Kevin Owens Show‘. Punizione esemplare nei confronti di Ezekiel Prima dello stop che lo ha tenuto fuori dalle scene Kevin Owens avrebbe dovuto affrontare Ezekiel con in palio un posto all’interno dell’ultimo Money in The Bank Ladder Match, il Prizefighter al suo Ritorno a Raw ha voluto chiudere la questione in sospeso con il ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 9 agosto 2022) Nel corso dell’ultimo episodio di Raw abbiamo assistito aldidopo più di un mese d’assenza, i fan attendevano con ansia l’ex campione Universale e quest’ultimo ha soddisfatto appieno le aspettative.ha effettuato unin scenachiarendo in particolare un aspetto che nessuno deve dimenticare: Raw è ancora il ‘Show‘. Punizione esemplare nei confronti di Ezekiel Prima dello stop che lo ha tenuto fuori dalle sceneavrebbe dovuto affrontare Ezekiel con in palio un posto all’interno dell’ultimo Money in The Bank Ladder Match, ilal suoa Raw ha voluto chiudere la questione in sospeso con il ...

