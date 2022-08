Ascolti Tv analisi 4 agosto 2022 | “Don Matteo” stende John Cena “Summer Hits” oscura “Nabucco” Brindisi schiera Conte e Salvini e cavalca “In Onda”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 5 agosto 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 3,269 milioni e 24,7%; Reazione a catena (secparte) a 3,231 milioni e 28,8%; TechetecheTe 2,818 milioni di spettatori ed il 19,24%. Su Canale 5 il Tg5 delle 20.00 a 2,7 milioni e 20,2%.Tg1 ore 13.30 a 2,584 milioni e 23,34%. Tg5 delle 13.00 a 2,250 milioni e 21,2%; su Canale 5 Beautiful secondo episodio 2,235 milioni ed il 22,7%. La corsa elettorale che diventa sempre più scatenata, con gli accordi interni per rafforzare le alleanze contrapposte che andranno a misurarsi al voto, al centro dell’attenzione nella giornata e nella serata tv del 4. Alla sera su Rai1 sono tornate le repliche di Done Canale 5 ha risposto con il film ‘drammatico’ in prima tv Giù le mani dalle nostre figlie. Rai2 ha puntato sulla musica leggera con TIM...