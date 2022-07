Se non hai il collo naturalmente lungo, vestiti così per valorizzarlo (Di domenica 24 luglio 2022) Il collo è una zona che può cambiare radicalmente le sorti di un look e se il tuo non è naturalmente lungo e slanciato, ecco come lo puoi valorizzare. Il collo è una parte importantissima del corpo, anche se spesso viene sottovalutata. Spesso può essere simbolo di eleganza, ma anche di sensualità, femminilità. Possiamo renderlo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 24 luglio 2022) Ilè una zona che può cambiare radicalmente le sorti di un look e se il tuo non èe slanciato, ecco come lo puoi valorizzare. Ilè una parte importantissima del corpo, anche se spesso viene sottovalutata. Spesso può essere simbolo di eleganza, ma anche di sensualità, femminilità. Possiamo renderlo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

