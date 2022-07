Mariasole Pollio: “Battiti Live? È una famiglia. Il mio sogno? Condurre Sanremo” (Di giovedì 21 luglio 2022) Classe 2003, Mariasole Pollio è già un’attrice e una conduttrice affermata. Sul palco di Battiti Live, lo storico evento musicale organizzato da RadioNorba e trasmesso su Italia 1, è ormai di casa. E quest’estate è al timone anche del Coca Cola Summer Festival (il 22 luglio a Rimini e il 29 a Paestum) dove è lei a dettare i tempi. In tv abbiamo visto Mariasole Pollio recitare anche in fiction molto popolari come Don Matteo dove viene scelta ad appena 14 anni per interpretare Sofia nell’undicesima e dodicesima stagione della celebre fiction e il suo personaggio ha avuto un grandissimo successo. Mentre il prossimo autunno la ritroveremo sulla Rai in un docu-film dedicato ai Pooh, presentato allo scorso Festival di Cannes. Il suo sogno nel cassetto? ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022) Classe 2003,è già un’attrice e una conduttrice affermata. Sul palco di, lo storico evento musicale organizzato da RadioNorba e trasmesso su Italia 1, è ormai di casa. E quest’estate è al timone anche del Coca Cola Summer Festival (il 22 luglio a Rimini e il 29 a Paestum) dove è lei a dettare i tempi. In tv abbiamo vistorecitare anche in fiction molto popolari come Don Matteo dove viene scelta ad appena 14 anni per interpretare Sofia nell’undicesima e dodicesima stagione della celebre fiction e il suo personaggio ha avuto un grandissimo successo. Mentre il prossimo autunno la ritroveremo sulla Rai in un docu-film dedicato ai Pooh, presentato allo scorso Festival di Cannes. Il suonel cassetto? ...

