Pubblicità

LA NAZIONE

... con i saluti istituzionali del sindaco diLeonardo Paoletti e dell'ambasciatore britannico Edward Llewellyl. Poi spazio alla cultura, alle 17.30, con la lectio magistralis sul 'valore' di ...Successivamente lungo il percorso della ex FAP, raggiungeranno il Poggiolino e renderanno... San Marcello Pistoiese - Prunetta " Pupigliana " Pistoia " Pescia " Lucca " Massa - Luni ""... Omaggio di Lerici al grande Shelley Festival di teatro, cultura e musica A Villa Marigola la kermesse organizzata in occasione del bicentanario della morte del poeta inglese. Un ricco calendario di eventi che andrà avanti fino all’autunno. Servizio navetta dalla Venere Azz ...L’appuntamento in programma sabato 12 giugno sarà organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Vela Erix di ...