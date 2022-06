Duro colpo per la Regina: il Principe Andrea è positivo al Covid e salta il Giubileo (Di giovedì 2 giugno 2022) L’intero Paese è in fermento e milioni di inglesi stanno festeggiando il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, omaggiando i suoi 70 anni di regno. E se la Royal Family si stringe attorno a lei in questo momento di grande gioia, per il Principe Andrea è appena insorto un problema: essendo risultato positivo al Covid, dovrà rinunciare ai suoi progetti per il resto della settimana. Il Principe Andrea è positivo al Covid Un portavoce di Buckingham Palace ha rivelato che il Principe Andrea, sottoponendosi ad uno dei rituali tamponi di controllo, è risultato positivo al Covid. Sembra dunque evincersi che sia asintomatico, e questa è sicuramente una ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 giugno 2022) L’intero Paese è in fermento e milioni di inglesi stanno festeggiando ildi Platino dellaElisabetta II, omaggiando i suoi 70 anni di regno. E se la Royal Family si stringe attorno a lei in questo momento di grande gioia, per ilè appena insorto un problema: essendo risultatoal, dovrà rinunciare ai suoi progetti per il resto della settimana. IlalUn portavoce di Buckingham Palace ha rivelato che il, sottoponendosi ad uno dei rituali tamponi di controllo, è risultatoal. Sembra dunque evincersi che sia asintomatico, e questa è sicuramente una ...

