Vaiolo delle scimmie, l’infettivologo Rizzi: “Risalire alla catena di contagio per capire se siamo di fronte a qualcosa di nuovo” (Di sabato 21 maggio 2022) C’è un primo caso di Vaiolo delle scimmie in Australia e da Spagna e Gran Bretagna arrivano conferme su altri pazienti che si aggiungono a quelli già segnalati nei giorni scorsi. E giovedì dagli Usa è arrivata la segnalazione di un uomo infettato dal monkeypox che aveva viaggiato in Canada. Pur essendo poco frequente al di fuori dell’Africa questa patologia, perlopiù benigna ma che in passato ha registrato una letalità tra l’1 e il 9-10% rispettivamente in Africa occidentale e in Congo, comincia a mettere in allerta le autorità sanitarie. I responsabili delle varie agenzie – Onu inclusa – hanno attivato una rete di monitoraggio, come ha già fatto l’Italia con l’Istituto superiore di sanità, e hanno iniziato a lavorare sul contact tracing: è fondamentale Risalire alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) C’è un primo caso diin Australia e da Spagna e Gran Bretagna arrivano conferme su altri pazienti che si aggiungono a quelli già segnalati nei giorni scorsi. E giovedì dagli Usa è arrivata la segnalazione di un uomo infettato dal monkeypox che aveva viaggiato in Canada. Pur essendo poco frequente al di fuori dell’Africa questa patologia, perlopiù benigna ma che in passato ha registrato una letalità tra l’1 e il 9-10% rispettivamente in Africa occidentale e in Congo, comincia a mettere in allerta le autorità sanitarie. I responsabilivarie agenzie – Onu inclusa – hanno attivato una rete di monitoraggio, come ha già fatto l’Italia con l’Istituto superiore di sanità, e hanno iniziato a lavorare sul contact tracing: è fondamentale...

