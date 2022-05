Lazio-Verona, Setti: “Stagione bellissima, Simeone ce lo terremmo stretto” (Di sabato 21 maggio 2022) Maurizio Setti, presidente del Verona, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Lazio: “Stagione bellissima, che per la terza volta ci ha consacrato nella parte sinistra della classifica. Stasera le energie non sono al 100%, ma proveremo a fare il massimo. Abbiamo parlato con il mister per capire come interpretare la prossima Stagione“. Il patron degli scaligeri ha poi parlato di Simeone: “Ha fatto un campionato strepitoso. Noi ce lo terremmo stretto volentieri, ma bisogna capire cosa vorrà fare. Valuteremo come riscattarlo dal Cagliari“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Maurizio, presidente del, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro la: “, che per la terza volta ci ha consacrato nella parte sinistra della classifica. Stasera le energie non sono al 100%, ma proveremo a fare il massimo. Abbiamo parlato con il mister per capire come interpretare la prossima“. Il patron degli scaligeri ha poi parlato di: “Ha fatto un campionato strepitoso. Noi ce lovolentieri, ma bisogna capire cosa vorrà fare. Valuteremo come riscattarlo dal Cagliari“. SportFace.

