Perché gli Usa aprono a Cuba e Venezuela (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ci sono novità sul fronte latino-americano. Il governo degli Stati Uniti ha deciso di allentare alcune sanzioni nel settore energetico del Venezuela, con l’intenzione di incoraggiare la ripresa dei negoziati tra il regime di Nicolás Maduro e l’opposizione. Allo stesso tempo in questo modo aprirebbe la strada a un possibile scambio petrolifero. L’emittente americana Cnn, citando alcune fonti della Casa Bianca, sostiene che il primo provvedimento permetterà alla compagnia petrolifera Chevron, l’ultima grande azienda degli Usa che opera in Venezuela, a trattare con la statale Pdvsa per poter continuare a lavorare. L’amministrazione del presidente Joe Biden avrebbe offerto al regime di Maduro aiuto per aumentare la produzione di petrolio da destinare ai mercati internazionali e rendere così il mondo meno dipendente dalle forniture della Russia. La ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ci sono novità sul fronte latino-americano. Il governo degli Stati Uniti ha deciso di allentare alcune sanzioni nel settore energetico del, con l’intenzione di incoraggiare la ripresa dei negoziati tra il regime di Nicolás Maduro e l’opposizione. Allo stesso tempo in questo modo aprirebbe la strada a un possibile scambio petrolifero. L’emittente americana Cnn, citando alcune fonti della Casa Bianca, sostiene che il primo provvedimento permetterà alla compagnia petrolifera Chevron, l’ultima grande azienda degli Usa che opera in, a trattare con la statale Pdvsa per poter continuare a lavorare. L’amministrazione del presidente Joe Biden avrebbe offerto al regime di Maduro aiuto per aumentare la produzione di petrolio da destinare ai mercati internazionali e rendere così il mondo meno dipendente dalle forniture della Russia. La ...

