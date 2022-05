Fuori dal Coro, le anticipazioni della puntata di oggi 17 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) : le conseguenze della guerra sull’economia italiana Le conseguenze della guerra sull’economia italiana saranno al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in onda oggi, ?martedì 17 maggio, in prima serata su Retequattro. In particolare, focus sulla tragica vicenda di Claudio Fiori, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver annunciato di voler chiudere la propria azienda per via dell’aumento del costo delle materie prime. Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20% in tutta Italia, che prevede la manomissione delle valvole del gas per evitare i rincari delle bollette. Grazie per averci seguito fin qui, #FuoridalCoro torna settimana prossima e come ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022) : le conseguenzeguerra sull’economia italiana Le conseguenzeguerra sull’economia italiana saranno al centro del nuovo appuntamento con “dal”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in onda, ?martedì 17, in prima serata su Retequattro. In particolare, focus sulla tragica vicenda di Claudio Fiori, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver annunciato di voler chiudere la propria azienda per via dell’aumento del costo delle materie prime. Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20% in tutta Italia, che prevede la manomissione delle valvole del gas per evitare i rincari delle bollette. Grazie per averci seguito fin qui, #daltorna settimana prossima e come ...

