Il Leeds allunga l’elenco dei gol masochistici subiti per la costruzione da dietro VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 maggio 2022) Avanti un altro. Stavolta tocca all’ex squadra di Marcelo Bielsa che oggi è stata travolta – ben al di là del punteggio: 2-1 – dall’Arsenal di Arteta. E ora ildel presidente italiano Radrizzani, a tre giornate dalla fine, è terzultimo e quindi sarebbe retrocesso. La partita si mette subito male per ilche al quinto minuto subisce l’ennesimo gol idiota dovuto allada. Retropassaggio al portiere Meslier che si addormenta, arriva Nketiah lo anticipa e segna. Come sulla spiaggia. Ormai abbiamo perso il conto di quanti gol le squadre subiscono con questa formula autolesionistica. In un’intervista a The Athletic Rafa Benitez ha recentemente dichiarato che col suo staff sta portando avanti uno studio sullada: quante ...