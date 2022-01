La Svezia dice no al vaccino per i bambini: “Ci sono più rischi che benefici” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stoccolma, 28 gen – Se in Italia il governo Draghi vuole vaccinare qualsiasi cosa respiri o cammini, la Svezia ha deciso di non somministrare il vaccino ai bambini nella fascia di età che va dai 5 agli 11 anni. Ad annunciarlo ieri è stata Britta Björkholm, funzionario dell’Agenzia della Salute: «Allo stato attuale delle conoscenze in nostro possesso, con un basso rischio di malattie gravi per i bambini, non vediamo alcun chiaro beneficio nel vaccinarli», sono state le sue parole. Perché la Svezia non vuole il vaccino per i bambini Insomma, in un’analisi rischi/benefici, è emerso che – ad oggi – i primi superano chiaramente i secondi. Solo in caso venisse prodotto un farmaco più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stoccolma, 28 gen – Se in Italia il governo Draghi vuole vaccinare qualsiasi cosa respiri o cammini, laha deciso di non somministrare ilainella fascia di età che va dai 5 agli 11 anni. Ad annunciarlo ieri è stata Britta Björkholm, funzionario dell’Agenzia della Salute: «Allo stato attuale delle conoscenze in nostro possesso, con un bassoo di malattie gravi per i, non vediamo alcun chiaroo nel vaccinarli»,state le sue parole. Perché lanon vuole ilper iInsomma, in un’analisi, è emerso che – ad oggi – i primi superano chiaramente i secondi. Solo in caso venisse prodotto un farmaco più ...

S_Wandemberg : RT @Nic_Trevi: La Svezia dice NO alla somministrazione dei farmaci anti-covid nei bambini 5-12anni I benefici NON superano i RISCHI https:… - Sara35411497 : RT @Nic_Trevi: La Svezia dice NO alla somministrazione dei farmaci anti-covid nei bambini 5-12anni I benefici NON superano i RISCHI https:… - 1862gigi : RT @Nic_Trevi: La Svezia dice NO alla somministrazione dei farmaci anti-covid nei bambini 5-12anni I benefici NON superano i RISCHI https:… - amoredimezzo : cmq non sarà prodotta in America, l’articolo dice che hanno acquistato i diritti delle società che lavorano x canal… - gieffegigi : RT @Nic_Trevi: La Svezia dice NO alla somministrazione dei farmaci anti-covid nei bambini 5-12anni I benefici NON superano i RISCHI https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia dice Daniela Ducato alla guida della Fondazione Territorio Italia ...in Italia dalla rivista americana Fortune e come miglior innovatrice green d'Europa in Svezia, l'... Sostenibilità ambientale e sociale non possono essere disgiunte - dice allla neopresidente - la ...

EU al fianco della Lituania nella disputa contro la Cina Secondo quanto riferito, Pechino rifiuta anche alcune importazioni da paesi come Germania, Svezia e ... "Questa è una vergogna", dice l'ex capo dell'OMC Pascal Lamy "Tutto ciò è simile alla decisione ...

La Svezia dice no al vaccino per i bimbi: "Non ci sono benefici" TERRANOSTRA | NEWS Chi dice basta alle quarantene nelle scuole. Gli esempi in Europa Dalla Germania alla Svezia, i governi europei allentano le limitazioni anti-Covid, nonostante l'aumento dei casi e i ricoveri ...

Bon Ton Gso, bella maniera A Vincennes altra vittoria italiana al "monté”, stavolta con la figlia di Marielles a 15/1 in una course C. Trotto: Akela Pal Ferm al 7 nel Ponte Vecchio; un successo per Bianchi in Svezia; oggi TQQ a ...

...in Italia dalla rivista americana Fortune e come miglior innovatrice green d'Europa in, l'... Sostenibilità ambientale e sociale non possono essere disgiunte -allla neopresidente - la ...Secondo quanto riferito, Pechino rifiuta anche alcune importazioni da paesi come Germania,e ... "Questa è una vergogna",l'ex capo dell'OMC Pascal Lamy "Tutto ciò è simile alla decisione ...Dalla Germania alla Svezia, i governi europei allentano le limitazioni anti-Covid, nonostante l'aumento dei casi e i ricoveri ...A Vincennes altra vittoria italiana al "monté”, stavolta con la figlia di Marielles a 15/1 in una course C. Trotto: Akela Pal Ferm al 7 nel Ponte Vecchio; un successo per Bianchi in Svezia; oggi TQQ a ...