Bernal a terra dolorante | le immagini dopo lo schianto contro il bus

(Di martedì 25 gennaio 2022) Gravissimo incidente per il campione della Ineos - Grenadiers, che era in allenamento nella regione di Cundinamarca con altri professionisti. Ha centrato un bus e ha rimediato la frattura del femore e ...

Gravissimo incidente per il campione della Ineos - Grenadiers, che era in allenamento nella regione di Cundinamarca con altri professionisti. Ha centrato un bus e ha rimediato la frattura del femore e ...Le immagini condivise sui social mostrano il 25enne, vincitore lo scorso anno del Giro d'Italia, sdraiato acircondato dai compagni di squadra. "è stato accompagnato in ospedale dal ...Resterà da capire se l’esordio verrà rimandato o meno alla luce delle conseguenze dello scontro con il bus. Tempo di lettura: < 1 minuto. Brutte notizie arrivano dalla Colombia. Bernal sta trascorrend ...Egan Bernal, dovrà sottoporsi ad operazione, dopo un brutto contro con un pullman, mentre era in allenamento con altri professionisti nei ...