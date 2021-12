Cremonese-Crotone (venerdì 10 dicembre, ore 18): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si apre il diciassettesimo turno di Serie B con il primo anticipo del venerdì che vede la Cremonese di Pecchia impegnata in casa contro il pericolante Crotone. Grigiorossi che hanno già colto tre punti contro una calabrese nell’ultimo turno andando ad espugnare il Marulla di Cosenza per 2 a 0, nell’incontro che è costato la panchina al InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si apre il diciassettesimo turno di Serie B con il primo anticipo delche vede ladi Pecchia impegnata in casa contro il pericolante. Grigiorossi che hanno già colto tre punti contro una calabrese nell’ultimo turno andando ad espugnare il Marulla di Cosenza per 2 a 0, nell’incontro che è costato la panchina al InfoBetting: Scommesse Sportive e

